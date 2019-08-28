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أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ 185.81 ريال ‎

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:27 ص
أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ 185.81 ريال ‎ الذهب السعودى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-8-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعا طفيفا مقارنة عن أمس، حيث سجل "عيار 24"  185.81 ريال سعودى مقابل 49.54 دولار أمريكى.

 

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:
 

أسعار الذهب عيار 24   بنحو  185.81 ريال      بما يعادل  49.54$

سعر الذهب عيار 22    بنحو  170.33 ريال      بما يعادل  45.42$

أسعار الذهب عيار 21   بنحو  162.59 ريال      بما يعادل  43.35$

أسعار الذهب عيار 18   بنحو  139.36 ريال      بما يعادل  37.16$

سعر الذهب عيار 14    بنحو  108.39 ريال      بما يعادل  28.90$

سعر الذهب عيار 12    بنحو 92.91 ريال        بما يعادل  24.77$

أسعار أوقية الذهب       بنحو  5,779  ريال        بما يعادل  1,541$

أسعار جنيه الذهب         بنحو 1,301 ريال        بما يعادل  346.81$

أسعار كيلو الذهب        بنحو 185,810 ريال     بما يعادل  49,543$


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اخبار الاقتصاد

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