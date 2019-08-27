8 أشياء تزيد من احتمالات إصابتك بالتهاب الكلى.. منها السمنة

كتبت فاطمة خليل

أمراض الكلى من الأمراض الشائعة بين كثير من الناس، وهناك عدد من عوامل الخطر التى تشير إلى زيادة احتمالات إصابتك بالتهاب فى الكلى، وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز عوامل خطر الإصابة بأمراض الكلى وكذلك أعراضها، وفقاً لموقع "Kidney Health" الأسترالى.



أمراض الكلى

عوامل خطر تزيد احتمالات إصابتك بأمراض الكلى

هناك عدد من عوامل الخطر التى تزيد من احتمالات إصابتك بأمراض الكلى، لذا استشر طبيبك لفحص صحة الكلى بشكل منتظم، لاكتشاف أمراض الكلى في وقت مبكر، ومن هذه العوامل:

1- إذا كان لديك مرض السكر.

2- مصاب بارتفاع ضغط الدم.

3- تعانى من مشاكل في القلب (فشل القلب أو النوبة القلبية) أو أصيبت بجلطة دماغية.

4- تاريخ عائلي من الفشل الكلوي أو أمراض الكلى.

5- السمنة المفرطة وارتفاع مؤشر كتلة الجسم.

6- التدخين.

7- كبر السن، إذا كان عمرك 60 سنة أو أكبر.

8- لديك تاريخ من الإصابة بأمراض الكلى الحادة.

أعراض التهاب الكلى

يُطلق على مرض الكلى المزمن المرض الصامت، حيث لا توجد علامات تحذير له، ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى انخفاض وظائف الكلى ومن المهم أن نلاحظها، يمكن أن تشمل هذه:

- ارتفاع ضغط الدم.

- تغير في كمية وعدد مرات تمرير البول.

- التغييرات في شكل البول (على سبيل المثال، البول الرغوي).

- دم في البول.

- الانتفاخ (في ساقيك أو كاحليك أو حول عينيك).

- ألم في منطقة الكلى.

- التعب والإرهاق.

- فقدان الشهية.

- صعوبة النوم.

- الصداع.

- نقص التركيز.

- ضيق في التنفس.

- القىء و الغثيان.

- رائحة الفم الكريهة ومرارة الفم.

- تشنجات العضلات.

- وخز في أصابعك أو أصابع قدميك.