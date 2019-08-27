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بناء على توجيهات الرئيس..

276 شادرا يعرضون مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بنسبة 30 %.. اليوم

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:30 ص
276 شادرا يعرضون مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بنسبة 30 %.. اليوم مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي

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يفتح 276 شادرا أبوابهم لجموع المواطنين، اليوم الثلاثاء، لشراء مستلزمات وزى المدارس للعام الدراسى الجديد، بكافة المحافظات، بأسعار تصل نسب التخفيض فيها لـ30 %، ضمن المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية، بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية إنطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور ، وبمناسبة إقتراب العام الدراسى الجديد.

وتم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية ، وممثلى فروع الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% ، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) تصل إلى 276 منفذ "ثابت – متحرك" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة ، وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.

 


كلنا واحد

شوادر

مستلزمات المدراس

مستلزمات مدرسية

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