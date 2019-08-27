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وزیر الصحة الكویتى یشكل لجنة لمواجھة تأثیرات تغیر المناخ

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:03 ص
وزیر الصحة الكویتى یشكل لجنة لمواجھة تأثیرات تغیر المناخ باسل الصباح وزیر الصحة الكويتى
كتب وكالات

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أصدر وزیر الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح، الاثنین قرارا وزاریا بتشكیل اللجنة الوطنیة للتأھب والتصدى لتأثیرات تغیر المناخ والكوارث البیئیة على الصحة، بحسب الوكالة الرسمية الكويتية.

وذكرت الوزارة فى بیان صحفى أن تشكیل اللجنة جاء تفاعلا مع قرارات منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمیة بشأن تغیر المناخ والصحة والاتفاقیة الإطاریة للأمم المتحدة واتفاق باریس.

وقالت ان تشكیل اللجنة یأتى استعدادا للقمة العالمیة لتغیر المناخ التى ستعقد فى مدینة نیویورك الأمریكیة فى 23 سبتمبر المقبل على ھامش أعمال الدورة ال74 للجمعیة العامة للأمم المتحدة التى ستعقد فى الفترة من 17 الى 30 سبتمبر.

وبینت ان اللجنة تعنى بوضع وتنفیذ برامج التوعیة والتدریب لتعزیز القدرات بالتنسیق مع الجھات ذات الصلة واقتراح ودعم وتنفیذ الدراسات والمسوحات الصحیة لرصد تأثیرات تغیر المناخ على الصحة ودمج استراتیجیات وخطط التأھب والتصدى لتغیر المناخ .


وزیر الصحة الكویتى

أخبار الكویت

الكویت

مواجھة تأثیرات تغیر المناخ

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