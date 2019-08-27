وزير خارجية اليابان يحث مسئولى دول التيكاد على الانتهاء من " إعلان يوكوهاما "

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دعا وزير الخارجية اليابانى تارو كونو مسئولى الدول المشاركة فى مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية تيكاد 7 الذى سينطق غدا الأربعاء برئاسة مشتركة مصرية ويابانية بمدينة يوكوهاما اليابانية ويستمر حتى 30 أغسطس الجارى إلى سرعة تبني " إعلان يوكوهاما " الذى سيصدر فى ختام المؤتمر.

وحث وزير الخارجية اليابانى – خلال الاجتماع الوزاري لدول إفريقيا واليابان الذي عقد في يوكوهاما اليوم للإعداد لمؤتمر الـ" تيكاد السابع" – الدول الأفريقية على العمل معا لإنجاز ‘علان يوكوهاما الذي يتضمن المساعدات التنموية لأفريقيا وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليابان والقارة الأفريقية ، والدعوة لدعم تدريب شباب المهندسين الأفارقة ، وإزالة المعوقات التي تعرقل الاستثمارات اليابانية في إفريقيا .

وسوف يتضمن إعلان يوكوهاما أيضا الدعوة لتوخي الشفافية في قضية الديون الأفريقية والناجمة عن زيادة معدلات الإنفاق على مشروعات البنية التحتية .

وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد الشركات اليابانية العاملة بالسوق الأفريقية ارتفع إلى 796 شركة مقابل 250 شركة عام 2015 .

ويعقد مؤتمر "تيكاد 7" تحت شعار "دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، وفى مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي، وسيركز المشاركون في المؤتمر على ثلاث قضايا رئيسية للتعاون بين الجانبين تتمثل في التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الإسثثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمجتمعات.