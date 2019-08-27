وزير الدفاع اللبنانى ينفي إطلاع مجلس الدفاع على طبيعة رد حزب الله على إسرائيل

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نفى وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، بصورة قاطعة، صحة أنباء تناقلتها بعض وسائل الإعلام اللبنانية، مفادها أن "حزب الله" أطلع المجلس الأعلى للدفاع على طبيعة الإجراء الذي سينفذه ضد إسرائيل ردا على الاعتداء الذي وقع بضاحية بيروت الجنوبية فجر الأحد الماضي.

وكانت وسائل إعلامية لبنانية قد تناقلت خبرا أن المجلس الأعلى للدفاع أخذ علما بالرد الذي سينفذه حزب الله تجاه إسرائيل، وأن هذا الرد سيكون مناسبا ومتناسقا.

وأكد وزير الدفاع اللبناني - في تصريح له - أن المجلس الأعلى للدفاع في جلسته المنعقدة مساء اليوم، لم يتطرق مطلقا إلى هذا الأمر، كما أنه لم يتم طرحه.

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، قد عقد اجتماعا طارئا مساء اليوم، أكد - في ختامه - حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد أي اعتداء، وذلك لمنع تكرار الاعتداء الإسرائيلي الذي وقع مؤخرا على لبنان وشعبه وأراضيه.