وزير الدفاع العراقى يبحث مع سفيرة بولندا العلاقات العسكرية

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بحث وزير الدفاع العراقى نجاح الشمرى اليوم الثلاثاء مع سفيرة بولندا بياتا بينكسا، تطوير العلاقات العسكرية بين العراق وبولندا فى مجالات عديدة منها الأمن والتدريب.

وأشاد وزير الدفاع العراقي - خلال اللقاء وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - بجهود بولندا حكومة وشعباً في تدريب القوات العراقية وكذلك مساندة وارسو للحكومة العراقية وشعبها في حربة ضد الإرهاب.

فيما أشادت السفيرة البولندية بما قدمته القوات العراقية بعد أن دحرت تنظيمات داعش الإرهابية، كما قدمت دعوة إلى وزير الدفاع لزيارة بولندا.