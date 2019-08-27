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وزير الخارجية يرأس مع نظيره اليابانى الاجتماع التحضيرى لقمة "التيكاد"

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:42 م
وزير الخارجية يرأس مع نظيره اليابانى الاجتماع التحضيرى لقمة "التيكاد" جانب من الاجتماعات
كتب أحمد جمعة

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في إطار الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، ترأس وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الياباني "تارو كونو"، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد"، والمُقرر انعقادها تحت الرئاسة المصرية اليابانية المشتركة خلال الفترة من 28 – 30 أغسطس الجاري بمدينة "يوكوهاما" اليابانية.

 

وصَرّح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع الوزاري تناول مراجعة مشروعات الوثائق التي من المُنتظر أن تَصدُر عن قمة "التيكاد"، ومنها الإعلان الختامي (إعلان يوكوهاما 2019) وخطة العمل المنبثقة عنه، فضلاً عن اعتماد جدول أعمال القمة، والتي ستنعقد تحت شعار "النهوض بتنمية أفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار".

 

وأكد المُتحدث باسم وزارة الخارجية على أهمية شراكة "التيكاد" بالنسبة لأفريقيا، بما تُمثله من منصة لحشد الموارد من أجل تنمية القارة الأفريقية، وهو الأمر الذي تتضاعف قيمته بعد إطلاق المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية خلال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية الأخيرة التي عُقدت شهر يوليو الماضي بالنيجر في إطار الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.

 

 

 

 


اخبار مصر

وزير الخارجية

سامح شكرى

اخبار اليابان

التيكاد

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