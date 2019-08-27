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ورشة عمل بالزراعة بالتعاون مع مجلس الوزراء للتعامل مع شكاوى المواطنين وحلها

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:18 م
ورشة عمل بالزراعة بالتعاون مع مجلس الوزراء للتعامل مع شكاوى المواطنين وحلها جانب من ورشة العمل
كتب عز النوبى

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استضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وفدا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة اللواء محمود يحيى مدير المتابعة الميدانية للجهات الحكومية، والدكتورة نشوى يحيى مديرة متابعة الجهات الحكومية، والمهندس كرم خليفة مدير المتابعة الميدانية للجهات الحكومية، وبحضور المهندس السيد فاروق مدير مكتب خدمة المواطنين بوزارة الزراعة وفريق عمل متابعة شكاوى المنظومة بالوزارة.


من جانبه أكد الدكتور رجب عبسي، رئيس قطاع الهيئات ومكتب شئون وزير الزراعة، أن تنظيم ورشة العمل يأتي في إطار سعي الوزارة لتطوير أدائها، بما يحقق رضا المواطنين، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين. مشيرا إلى ان وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، لكافة رؤساء القطاعات والهيئات والمديريات التابعة للوزارة بتلقي شكاوى المواطنين وربطها بمنظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لتحويلها للجهات المختصة لحلها والرد عليها في أسرع وقت.

وأشار رئيس القطاع إلى أن إجمالى الشكاوى الموجهة من منظومة الشكاوى الحكومية بجانب مايتم إدخاله من الوزارة من بدء المنظومة، حتى 26- 08- 2019 بإجمالى 23112 شكوى تم حسم 22202 شكوى بنسبة إنجاز 96%، وتعاملت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مع الشكاوى الموجهة لها من أهمها شكاوى بعض المواطنين من عدم توافر الأسمدة ببعض الجمعيات الزراعية، وكذلك شكاوى انتشار النمل الأبيض حيث تم معالجة عدد 5829 وحدة، والتوعية بصفة دورية ومستمرة للمزارعين أثناء المرور الميداني على المحاصيل الزراعية وأثناء علاج الوحدات المصابة بكيفية مكافحة النمل الأبيض والتوعية من مخاطره، كما قامت الوزارة بجهود كبيرة للتعامل مع شكاوى أمراض الماشية والحمى القلاعية.

وأكد رئيس قطاع الهيئات، أن التعليمات المشددة من الوزير على سرعة فحص الشكاوى التى تستقبلها الوزارة من خلال المنظومة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها خلال 48 ساعة، مع تخصيص أكفأ الكوادر بجميع القطاعات الجهات والمديريات التابعة للوزارة للتعامل مع الشكاوى وربطها بخدمة المواطنين، على أن تتبع مكتب الوزير مباشرة.

وأشار اللواء محمود يحيي إلى أهمية تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية والتى تعد واجهة عصرية للحكومة تعبيرا عن رغبتها فى تحقيق التواصل بين المواطنين والدولة عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواكبه العصر الرقمي.
وأهمية تدريب القيادات والعاملين بقطاعات وإدارات ومديريات الوزارة المعنيين بخدمة المواطنين والمسئولين عن التعامل مع المنظومة بما يهدف إلى الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، وخلق جو من الثقة والرضا بين المواطنين والحكومة.

وأضاف أن الهدف من هذه الجهود هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات رضا المواطنين وتعزيز جسور الثقة بين المواطن والحكومة من خلال تلبية احتياجات وشكاوى المواطنين في صورة سياسات وبرامج حكومية قابلة للتنفيذ، وذلك بتلقي شكاوى المواطنين بجميع المديريات والقطاعات والإدارات التابعة للوزارة، وربطها إلكترونيا مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ودمجها ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
كما أكد أن هناك عدة مصادر لتلقي الشكاوى منها الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www.shakwa.eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.


وفي نهاية الورشة تم توجيه الشكر للجهات الأكثر إنجازا وتم توزيع شهادات تقديرية على الجهود المبذول والتعاون الفعال لهؤلاء الجهات متمنيا أن يعم هذا النجاح والانجاز لجميع الجهات المعنية للوزارة.


شكاوى المواطنين

قطاع هيئات الزراعة

النمل الأبيض

مكافحة الآفات

الشكاوى الحكومية

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