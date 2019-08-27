هربًا من الخلافات مع زوجته.. عامل يلقى بنفسه من الطابق الثالث بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

أقدم عامل بأحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية على الانتحار، وذلك عقب قيامه بإلقاء نفسه من الطابق الثالث أثناء عرضه على نيابة منوف لوجود خلافات مع زوجته، وتم نقله إلى مستشفى منوف العام وتوفى عقب وصوله.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والباجور وأشمون، يفيد من قيام وليد محمد السيد 37 عاما بإلقاء نفسه من الطابق الثالث أثناء عرضه على نيابة منوف لوجود خلافات مع زوجته، وتم نقله إلى مستشفى منوف العام وتوفى عقب وصوله، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

