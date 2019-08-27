ندب الأدلة الجنائية لمعاينة انقلاب سيارة ووفاة طفل وإصابة 3 آخرين بمصر القديمة

تباشر نيابة مصر القديمة الجزئية، التحقيق فى واقعة حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق فى دائرة القسم، مما أسفر عن وفاة طفل وإصابة 3 آخرين، وأمرت النيابة بندب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة الحادث وإعداد تقرير حوله.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى مصر القديمة بوقوع حادث مرورى، أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.