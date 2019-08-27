"مياه سوهاج" تكرم العاملين بمركز التدريب بالشركة لحصولهم على درع التميز والتطوير

كتب أحمد حسن

كرم المهندس محمد بدري، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، العاملين بمركز التدريب بالشركة، وذلك بمناسبة حصول مركز التدريب على درع التميز والتطوير من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف رئيس الشركة أنه تم تكريم أعضاء مركز التدريب من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لكونه من أفضل 5 مراكز تدريب على مستوى الشركات التابعة لمياه الشرب والصرف الصحي بمختلف محافظات الجمهورية.

وذلك لما شهده مركز التدريب من تطور في مجال تدريب العاملين حيث بلغ عدد البرامج المنفذة بالمركز 592 برنامجاً، منها برامج فنية ومالية وإدارية ونظم وتكنولوجيا المعلومات، وبلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية 8780 متدربا، بالإضافة إلى تنفيذ 15 برنامج مسار وظيفي لدرجة رئيس قطاع وعدد 33 برنامج مسار وظيفي لدرجة مدير عام، وتنفيذ برامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعة لعدد 1842 طالبا.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز التدريب بشركة مياه سوهاج حصل على شهادة الجودة العالمية "الأيزو" لتطبيقه معايير إجراءات الصيانة والبنية التحتية والتخطيط الجيد والتطوير والقياس والرقابة والأفعال التصحيحية.​