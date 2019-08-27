سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

"مياه سوهاج" تكرم العاملين بمركز التدريب بالشركة لحصولهم على درع التميز والتطوير

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 10:46 ص
"مياه سوهاج" تكرم العاملين بمركز التدريب بالشركة لحصولهم على درع التميز والتطوير رئيس شركة مياه سوهاج يكرم العاملين لحصولهم على درع التطوير
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم المهندس محمد بدري، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، العاملين بمركز التدريب بالشركة، وذلك بمناسبة حصول مركز التدريب على درع التميز والتطوير من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف رئيس الشركة أنه تم تكريم أعضاء مركز التدريب من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لكونه من أفضل 5 مراكز تدريب على مستوى الشركات التابعة لمياه الشرب والصرف الصحي بمختلف محافظات الجمهورية.

وذلك لما شهده مركز التدريب من تطور في مجال تدريب العاملين حيث بلغ عدد البرامج المنفذة بالمركز 592 برنامجاً، منها برامج فنية ومالية وإدارية ونظم وتكنولوجيا المعلومات، وبلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية 8780 متدربا، بالإضافة إلى تنفيذ 15 برنامج مسار وظيفي لدرجة رئيس قطاع وعدد 33 برنامج مسار وظيفي لدرجة مدير عام، وتنفيذ برامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعة لعدد 1842 طالبا.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز التدريب بشركة مياه سوهاج حصل على شهادة الجودة العالمية "الأيزو" لتطبيقه معايير إجراءات الصيانة والبنية التحتية والتخطيط الجيد والتطوير والقياس والرقابة والأفعال التصحيحية.​

 

 


وزاره الاسكان

شركه مياه سوهاج

الشركه القابضه للمياه

محافظه سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شركة "مياه سوهاج" تنظم احتفاليةً لتكريم العاملين الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم

الجمعة، 31 مايو 2019 01:18 م

شركة مياه سوهاج تكرم 100من العمال والفنيين تقديراً لجهودهم

الخميس، 23 مايو 2019 11:02 ص

شركة مياه سوهاج تنظم مسابقة للعاملين وأبنائهم فى حفظ القرآن بمناسبة شهر رمضان

الثلاثاء، 14 مايو 2019 10:38 ص

شركة مياه سوهاج تبدأ برنامج "مدرستنا صحية بأيدينا" للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 11:28 ص

رئيس شركة مياه سوهاج: حصول محطة مياه نيدة على شهادة دولية فى الإدارة الفنية

الخميس، 28 مارس 2019 09:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

اعرف تعديلات مواعيد قطارات "خط القاهرةـ منوفـ طنطا" لمواجهة الزحام × 7 معلومات

اعرف تعديلات مواعيد قطارات "خط القاهرةـ منوفـ طنطا" لمواجهة الزحام × 7 معلومات

شاهد.. مهرجان "كأس العالم للألعاب النارية" فى روسيا

شاهد.. مهرجان "كأس العالم للألعاب النارية" فى روسيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة