مقتل وإصابة 21 شخصا جراء حادث تصادم فى الهند

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أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الثلاثاء، أن 16 شخصا لقوا حتفهم، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة إثر اصطدام شاحنة بحافلتين ثم انقلابها بعد ذلك على أحد الطرق السريعة بولاية "أتر برديش" الواقعة شمالى البلاد.

ونقلت قناة (إن.دي.تي.في.)، الهندية عن المسئول بالشرطة داينيش تريباثى قوله إن من بين القتلى سيدة وثلاثة أطفال، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج من الإصابات التى لحقت بهم جراء الحادث.

من جانبه، وجه رئيس وزراء الولاية يوجى أديتياناث، المسئولين المعنيين بضمان تقديم الرعاية والعلاج المناسب للمصابين.