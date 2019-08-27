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مطران سوهاج يفتتح الموسم الخامس لمدرسة المواهب الكاثوليكية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:28 م
مطران سوهاج يفتتح الموسم الخامس لمدرسة المواهب الكاثوليكية مطران سوهاج يفتتح الموسم الخامس لمدرسة المواهب الكاثوليكية
سارة علام

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افتتح الأنبا باسيليوس فوزى مطران كرسى سوهاج للأقباط الكاثوليك، اليوم، فعاليات الموسم الخامس للمدرسة الكاثوليكية لتنمية المواهب بسوهاج، والذى يحمل عنوان "قوتي في صلاتي مش في إمكانياتي".
 
بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهى الذى ترأسه الانبا باسيليوس، وقال: "قوّة الخدمة والمواهب الموسيقيّة ليست في الإمكانيات البشريّة المحدودة إنما في الصلاة"، كما اعرب عن مدى سعادته بهذه المواهب التي سوف تكون سبب بركة لرعاياها وللإيبارشية، مؤكدا على أهميه التسبيح فى حياة الكنيسة.
 
وأضاف: "شخصيًّا لا يمكن أن اتوجّه إلى خدمة بدون مسبّح قوي مطالبًا مدرسة المواهب بضرورة عمل لقاءات مكثفة فى الفترات القادمة".
 
تخلل اليوم العديد من الفقرات وورش العمل الموسيقيه لكل من المدرب "أندرو فوكيه مدرب الأصوات والمقامات ، عماد بولس و نادر ظريف مدربين العزف"، وتضمن اليوم أيضا بعض العظلت من الأب بولس ميخائيل مسئول الشباب عن تأثير الصلاة فى خدمة الشباب، والأب يسي وليم عن قوّة الصلاة فى الشّفاء والفرح الرُّوحيّ، بالإضافة إلى كلمة الأخ بولس نصير خادم المدرسة عن قوّة الصلاة فى تغيير الواقع، وكذلك كلمة الإكليريكيّ مينا نُصير عن الخلوة الشّخصية والاكليريكي أبانوب كرمى عن خطورة عدم الصلاة.
 
 
 

مدرسة المواهب

كاثوليك سوهاج

انبا باسيليوس

كنيسة سوهاج الكاثوليك

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