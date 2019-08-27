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مصر للطيران تنقل 63 ألف حاج من السعودية وانتهاء الرحلات الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:12 م
مصر للطيران تنقل 63 ألف حاج من السعودية وانتهاء الرحلات الأسبوع المقبل طائرة مصر للطيران
كتبت - رحاب نبيل

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نقلت شركة مصر للطيران حوالي 63 ألف حاج من مطارات المملكة العربية السعودية إلى المطارات المصرية، وذلك علي حوالي 300 رحلة جوية ضمن الجسر الجوي للشركة لعودة حجاج بيت الله الحرام والذي ينتهي خلال الأسبوع المقبل، بوصول آخر حاج من السعودية .

 

وتقدم بعثة حج مصر للطيران بالمملكة السعودية تسهيلات كبيرة، داخل مطارات المملكة للحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن، بعد أداء مناسك حج لهذا العام، بالتنسيق مع السلطات السعودية داخل المطارات هناك.

 

وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم علي متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.


مصر للطيران

الأرضي المقدسة

الحجاج

عودة الحجاج

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