سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

مصرع صاحب معرض سيارات برصاصة خطأ أثناء هروبه عقب قتله صهره بالدقهلية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:42 م
مصرع صاحب معرض سيارات برصاصة خطأ أثناء هروبه عقب قتله صهره بالدقهلية القتيل وبحوزته الـ100 ألف جنيه
الدقهلية – سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى صاحب معرض سيارات حتفه برصاصة أطلقها من مسدسه أثناء محاولته الهرب من جريمة قتل ارتكبها فى حق صهره نتيجة خلافات أسرية بينهما، وذلك بدائرة مركز أجا، حيث وجد وبحوزته مبلغ 100 ألف جنيه.

 

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية بورود بلاغ لمركز أجا يفيد بقيام أحد الأشخاص باستقلال توك توك بالإكراه تحت تهديد السلاح، وذلك أثناء سيره بقيادة "حمادة سعد عوض" بقرية ميت مسعود.

 

وتبين أن الشخص الذى هدد قائد التوك توك يدعى "مسيل. م. م. ح"، 39 عاما، صاحب معرض سيارات، مقيم بطما المرج، بدائرة ديرب نجم بالشرقية، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن طبنجة مرخصة، فاستغاث صاحب التوك توك بالأهالى، فسارع المتهم بالهروب من التوك مطلقا أعيرة نارية فى الهواء، وحاول القفز فى صندوق سيارة نصف نقل خاص بإحدى شركات المقاولات أثناء سيرها، فاختل توازنه وسقط أرضا وأصاب نفسه برصاصة من مسدسه أثناء إطلاقه الأعيرة النارية، توفى على إثرها، ووجد بحوزته مبلغ مالى قيمته 100 ألف جنيه.

 

وتبين أن سبب ذلك، هو محاولته الهرب بعد تشاجره مع ابن عمه وشقيق زوجته ويدعى "محمد.ذ. إ.ح"، 43 عاما، صاحب مستودع غاز؛ لخلافات أسرية، وقيامه بإطلاق النيران عليه وإصابته بـ 4 طلقات، ونقل على إثرها للمستشفى؛ فلجأ المتهم للهرب من محل إقامته إلى محل الحادث حيث لقى مصرعه.

 

وتحرر المحضر بتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.


الدقهلية

قتل شقيق زوجته

صاحب معرض سيارات يطلق الرصاص على نفسه

خلافات اسرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تجديد حبس عاطل قتل ربة منزل بالخطأ فى عين شمس

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:27 م

مسجل خطر يشرع فى قتل زوجته تاجرة المخدرات ويشوهها بعدما خانته فى السلام

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:10 ص

القبض على عاطل قتل سيدة بعد إكتشافها محاولته سرقة شقتها بحدائق القبة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:03 ص

حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل زوجته فى المرج

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:02 م

تجديد حبس زوجة شرعت فى قتل والدة زوجها بالسلام 15 يوما

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:10 م

حبس 3 متهمين بالشروع فى قتل مسن وابنته بالسلام

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:15 م

تجديد حبس موظف 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل سائق وسرقة سيارته

السبت، 24 أغسطس 2019 08:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة