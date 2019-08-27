مصرع صاحب معرض سيارات برصاصة خطأ أثناء هروبه عقب قتله صهره بالدقهلية

الدقهلية – سارة الباز

لقى صاحب معرض سيارات حتفه برصاصة أطلقها من مسدسه أثناء محاولته الهرب من جريمة قتل ارتكبها فى حق صهره نتيجة خلافات أسرية بينهما، وذلك بدائرة مركز أجا، حيث وجد وبحوزته مبلغ 100 ألف جنيه.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية بورود بلاغ لمركز أجا يفيد بقيام أحد الأشخاص باستقلال توك توك بالإكراه تحت تهديد السلاح، وذلك أثناء سيره بقيادة "حمادة سعد عوض" بقرية ميت مسعود.

وتبين أن الشخص الذى هدد قائد التوك توك يدعى "مسيل. م. م. ح"، 39 عاما، صاحب معرض سيارات، مقيم بطما المرج، بدائرة ديرب نجم بالشرقية، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن طبنجة مرخصة، فاستغاث صاحب التوك توك بالأهالى، فسارع المتهم بالهروب من التوك مطلقا أعيرة نارية فى الهواء، وحاول القفز فى صندوق سيارة نصف نقل خاص بإحدى شركات المقاولات أثناء سيرها، فاختل توازنه وسقط أرضا وأصاب نفسه برصاصة من مسدسه أثناء إطلاقه الأعيرة النارية، توفى على إثرها، ووجد بحوزته مبلغ مالى قيمته 100 ألف جنيه.

وتبين أن سبب ذلك، هو محاولته الهرب بعد تشاجره مع ابن عمه وشقيق زوجته ويدعى "محمد.ذ. إ.ح"، 43 عاما، صاحب مستودع غاز؛ لخلافات أسرية، وقيامه بإطلاق النيران عليه وإصابته بـ 4 طلقات، ونقل على إثرها للمستشفى؛ فلجأ المتهم للهرب من محل إقامته إلى محل الحادث حيث لقى مصرعه.

وتحرر المحضر بتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.