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مركز مراقبة نرويجى يتراجع عن نظرية وقوع انفجار ثان فى تجربة صاروخية روسية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:39 م
مركز مراقبة نرويجى يتراجع عن نظرية وقوع انفجار ثان فى تجربة صاروخية روسية الانفجار فى روسيا
رويترز

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قال المركز النرويجى لمراقبة حظر التجارب النووية إن التقارير التى تحدثت عن وقوع انفجار ثان جراء اختبار محرك صاروخ روسى قد تكون خاطئة وإن الدلائل التى أشارت إلى ذلك‭‭ ‬‬ربما نجمت عن أنشطة تعدين ليس لها صلة بالتجربة. وكان المرصد النرويجى أول من أثار نظرية الانفجار المزدوج.

وقال المركز الأسبوع الماضى إن الانفجار الذى وقع فى 8 أغسطس وأدى إلى مقتل 5 علماء روس أعقبه انفجار ثان بعد ساعتين وإن هذا هو على الأرجح مصدر ارتفاع معدلات الإشعاع بالمنطقة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية الروسية إنه تم العثور على نظائر مشعة من السترونتيوم والباريوم واللانثانوم بعد تحليل عينات في أعقاب الحادث.

ويقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الكارثة وقعت خلال تجربة ما وصفها بأنظمة اسلحة جديدة واعدة.

ويعتقد خبراء نوويون في الولايات المتحدة بأن الحادث وقع خلال تجارب على صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية.

 

 


روسيا

انفجار نووى بروسيا

المركز النرويجى لمراقبة حظر التجارب النووية

الانفجار

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