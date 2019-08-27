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مركز المعلومات الدوائية يحذر من أعشاب تشكل خطورة على الحوامل

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:30 ص
مركز المعلومات الدوائية يحذر من أعشاب تشكل خطورة على الحوامل الأعشاب
كتب وليد عبد السلام

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حذر مركز المعلومات الدوائية بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، من وجود بعض مستحضرات الأعشاب التى تخضع للغش التجارى، بالإضافة إلى الموادة الضارة،  مؤكدا أن هناك اعتقاد خاطى بأن كل ما هو طبيعى آمن وأن الأعشاب ليس لها أى أضرار صحية.

وقال مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة والسكان، أن بعض الأعشاب غير آمنة أثناء فترات الحمل والرضاعة، كما يوجد يوجد الكثير من التدخلات الدوائية بين الأعشاب وبعض الأدوية .

ويشار إلى أن مركز المعلومات الدوائية أطلق حملة للتوعية بمخاطر الإسراف فى الأدوية بدون الرجوع للطبيب أو استشارة الصيدلى .


الاغشاب

الادوية

المعلومات الدوائية

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