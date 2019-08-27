محافظ كفرالشيخ: 934 حملة مكبرة وبدء مبادرة تنظيف شاطئ البحر المتوسط

كفر الشيخ – محمد سليمان

ترأس الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل للصحفيين حول مشروع الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية بالمحافظة، تدعيما لمنظومة النظافة والحرص علي العمل مع كافة الجهات المعنية لإنشاء مصانع تدوير قمامة بمراكز المحافظة المختلفة، بالإضافة إلي تطوير المصانع القائمة لتواكب التطور الحاصل في هذا المجال، وذلك بحضور الدكتور محمد إسماعيل، الاستشارى التنفيذى بالبرنامج ونائب رئيس فريق العمل للبرنامج الوطني بمحافظة كفرالشيخ، والمهندس صفوت سليمان، استشارى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وعدد من الصحفيين والإعلاميين ومراسلى وسائل الإعلام، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، أن محافطة كفرالشيخ من أربع محافظات على مستوى الجمهورية لتطبيق منظومة البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، وأن محافظة كفرالشيخ المحافظة الأولي في التطبيق واقامة برنامج موحد لعرض البيانات عن البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، وتضمن تدوير المخلفات الصلبة وانشاء مصانع جديدة لمنظومة النظافة وتدوير المصانع، وتطوير المصانع حيث تم اضافة خط جديد مصنع تدوير المخلفات ببيلا بطاقة إنتاجية 460 طن/يوم، ويغطي مدينتي بيلا والحامول، وهذا انجاز المصنع بعد إضافة الخط الجديد بمساحة 23 الف و100م2 التي تم تركيب 1 عدد منهل وعدد 1 فاصل هوائي بقدرة تصميمية 20 طن لكل ساعة لتزيد الطاقة الإنتاجية للمصنع لـ300 طن لكل يوم، وبذلك تصبح الطاقة الاجمالية للمصنع 460 طن لكل يوم ويكفي للكميات المنتجة من مركزي بيلا والحامول علي الترتيب 222 طن و239 طن، وتم تركيب المعدات وافتتاحه الشهر الماضي.

وأعلن محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم افتتاح مصنع تدوير القمامة بمدينة سيدي سالم، الذي سيضاف اليه خط جديد يكفي 437 طن علي مساحة 21 ألف متر والمصنع سيشمل كل المخلفات من مدينة سيدي سالم ومدينة الرياض، وتم نهو أعمال التطوير وتم التشغيل التجريبي، موضحاً بداية المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة بدعم محافظة كفرالشيخ بموافقة بنك الاتحاد الاوروبي وبنك التعمير الالماني وهيئة المعونة السويسرية وGIZ والتي تشمل إنشاء 3 مصانع في كلاً من "مصنع في مدينة كفرالشيخ علي مساحة 10 فدان، التي يتولد منهم كمية مخلفات 550 طن لكل يوم وسيتم تركيب2 خط انتاج بطاقة 20 طن لكل ساعة والسعة اليومية للمصنع حوالي 560 طن لكل يوم خلال ورديتين تنتج 820 طن لكل يوم، والذي سيخدم مدينة كفرالشيخ، وسيدي غازي، ومدينة قلين، ومصنع في دسوق علي مساحة 15 فدان، سيخدم لمدينتي دسوق وفوه، ومصنع في مطوبس علي مساحة 7 فدان، وسيخدم كلاً من "مطوبس وبلطيم والبرلس ومصيف بلطيم" والسعة اليومية للمصنع حوالي 480 طن لكل يوم خلال وردية عمل واحد لمدة 12 ساعة يومياً، وتم تخصيص مساحة 30 ألف متر مربع وتم الحصول علي موافقة الاثر البيئي لإنشاء المصنع، والبدء في العمل بالمدفن الصحي بشمال بلطيم علي مساحة 91 فدان بمدينة بلطيم، اعتباراً من الاثنين القادم 2 سبتمبر 2019م.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الشركة الأجنبية التي ستنفذ انشاء المدفن الصحي، شركة اجنبية ذات خبرة مسبوقة لإنشاء المدفن الصحي ووضع التصميم وبداية العمل، وستتواجد بالموقع اليوم الاثنين المقبل، وأن الشركة توعد بالعمل 24 ساعة، مؤكداً أنه يتم دعم تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بكفر الشيخ بكل الإمكانات اللازمة، وأن المحافظة تؤدي كافة الالتزامات من جانبها في إطار كامل من التعاون مع وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المخلفات، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال محافظ كفر الشيخ ،يستهدف المشروع تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ضمن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لرفع كفاءة منظومة النظافة بمحافظة كفرالشيخ، في إطار جهود وزارة البيئة في دعم المحافظات للنهوض بمنظومة النظافة العامة ومتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، من خلال البرنامج الوطن لإدارة المخلفات الصلبةNSWMP التابع لوزارة البيئة، وذلك استمرارًا لتنفيذ خطة البرنامج في وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه المشكلة حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن رفع كفاءة منظومة النظافة بإنشاء وحدة للتدخل السريع وتوفير كافة وسائل الدعم للقيام بدورها واستقدام معدتت نظافة وتوزيعها علي الوحدات المحلية ودعم وزارة البيئة وبرنامج إدارة المخلفات الصلبة وتحسين البيئة بالخطة الاستثمارية في الفترة من 1 سبتمبر 2018م إلي 25 اغسطس 2019م، ويتضمن اضافة عدد17 معدة جديدة إلي وحدة التدخل السريع ليصبح إجمالي المعدات بوجدة التدخل السريع عدد 24 معدة، مشيرا الى أن منظومة النظافة وإدارة المخلفات بمحافظ كفرالشيخ مدعمة بـ 1194 معدة، ويتضمن وحدة التدخل السريع كمنظومة مدعومة من المحافظة ومن وزارة البيئة، بحيث يتضمن إضافة 17 معدة جديدة لوحدة التدخل السريع واجمالي المعدات حالياً بوحدة التدخل السريع 24 معدة، وعدد المعدات التي تم شرائها 95 معدة، وتدعيم وزارة البيئة بعدد 39 معدة، وتمويل المحافظة لمنظومة النظافة بـ42.5 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018-2019م، وتم تخصيص 58 مليون جنيه في العام المالي 2019-2020م.

وأكد محافظ كفر الشيخ ،أن عدد المعدات ضمن الدعم المقدم من المخلفات الصلبة تتجاوز 86 مليون جنيه، ودعم وزارة البيئة بقطع غيار من بطاريات وكاوتشوك وبطاريات بقيمة 3 مليون جنيه، مضيفاً ازالة التراكمات القديمة في اكثر من مركز ومدينة بقيمة 8 مليون و500 ألف جنيه، لرفع التراكمات من مصنعي بيلا وسيدي سالم، ونقلها للاماكن المنخفضة، بالاضافة إلي 137 معدة تم توزيعهم علي القري بقيمة 42 مليون و500 ألف.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن وزارة البيئة( البرنامج الوطني) بـ39 معدة وتضمنت عدد 6 رأس ترلا مرسيدس، و 12 مقطورة ترلا مزدوجة، و6 جرار زراعي، و6 مقطورة زراعية، و6 لودر زاحف، و3 ماكينة تقليب سماد بإجمالي قيمة 86 مليون جنيه.

وأكد محافظ كفر الشيخ، علي حصر حملات التدخل السريع بنطاق المحافظة واحصائية عدد الحملات من 1 سبتمبر 2018م حتي الآن 934 حملة مكبرة بجميع المراكز والمدن، واستخدام كل معدات التدخل السريع بالإضافة إلي معدات المراكز والمدن، قائلا" أن كل جميع المبادرات مشتركة ببعضها لتكون منظومة متكاملة لدعم النظافة".