محافظ أسوان: تعويضات طرح النهر للنوبة حق انتفاع أبدى ولا نية لاستردادها

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن أراضى طرح النهر لمتضررى الخزان لا يجوز تمليكها وفقا للقانون، ولكن الدولة أعطتها للمقيمين عليها بنظام حق الإنتفاع إلى الأبد، مؤكدا أنه لا نية للدولة فى استردادها على الإطلاق.

وكان محافظ أسوان، أعلن عن وصول أعداد المتقدمين فى لجان تلقى الرغبات فى الفترة من 25 يونيو وحتى 20 أغسطس الماضى إلى 6350 متقدم من إجمالى المستحقين 11 ألف و 716 مستحق وذلك بنسبة 55 % حيث أنه كانت هناك 4 رغبات للمتقدم شملت مساكن أو أراضى زراعية أو تعويض مادى أو خطة مستقبلية للدولة فى تنمية الصعيد.