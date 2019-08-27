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محافظ أسوان: تعويضات طرح النهر للنوبة حق انتفاع أبدى ولا نية لاستردادها

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:00 ص
محافظ أسوان: تعويضات طرح النهر للنوبة حق انتفاع أبدى ولا نية لاستردادها اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أن تعويضات النوبة الخاصة بأراضى طرح النهر لمتضررى خزان أسوان، ستكون بنظام حق الانتفاع العام للأبد، بحيث يجوز التصرف فيها وتوارثها وبيعها وغير ذلك.

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن أراضى طرح النهر لمتضررى الخزان لا يجوز تمليكها وفقا للقانون، ولكن الدولة أعطتها للمقيمين عليها بنظام حق الإنتفاع إلى الأبد، مؤكدا أنه لا نية للدولة فى استردادها على الإطلاق.

وكان محافظ أسوان، أعلن عن وصول أعداد المتقدمين فى لجان تلقى الرغبات فى الفترة من 25 يونيو وحتى 20 أغسطس الماضى إلى 6350 متقدم من إجمالى المستحقين  11 ألف و 716 مستحق وذلك بنسبة 55 % حيث أنه كانت هناك 4 رغبات للمتقدم شملت مساكن أو أراضى زراعية أو تعويض مادى أو خطة مستقبلية للدولة فى تنمية الصعيد.

 

 


تعويضات النوبة

اراضى طرح النهر

خزان اسوان

اسوان

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