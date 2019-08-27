محافظة القاهرة: دهان 75 عقار وزراعة 150 شجرة بمحيط جامع عمرو بن العاص

دهان 75 عقار وزراعة 150 شجرة وإنشاء اسوار بمسار نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارات بعين الصيرة (1)
دهان 75 عقار وزراعة 150 شجرة وإنشاء اسوار بمسار نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارات بعين الصيرة (2)
دهان 75 عقار وزراعة 150 شجرة وإنشاء اسوار بمسار نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارات بعين الصيرة (3)
دهان 75 عقار وزراعة 150 شجرة وإنشاء اسوار بمسار نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارات بعين الصيرة (4)
دهان 75 عقار وزراعة 150 شجرة وإنشاء اسوار بمسار نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارات بعين الصيرة (5)
دهان 75 عقار وزراعة 150 شجرة وإنشاء اسوار بمسار نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارات بعين الصيرة (6)
دهان 75 عقار وزراعة 150 شجرة وإنشاء اسوار بمسار نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارات بعين الصيرة (7)
دهان 75 عقار وزراعة 150 شجرة وإنشاء اسوار بمسار نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارات بعين الصيرة (8)
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