لو عندك التهاب مزمن فى المعدة... حاجات لازم تعملها كل يوم

كتبت نهير عبد النبى

التهاب المعدة المزمنة من المشكلات المزعجة التى يعانى منها الكثيرون، قد يكون ذلك نتيجة اتباع نظام غذائى سىء أو نتيجة الاصابة ببعض أمراض المعدة والجهاز الهضمى والقولون، لذلك ينصح مرضى التهاب المعدة المزمن باتباع بعض العادات الصحية التى تساعد على الشفاء، وحسب ما ذكره موقع verywellhealth فهى:



التهاب المعدة

1: ينصح بتقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة وذلك لتجنب التخمة أو الالتهاب.

2:الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه والشوربة الخفيفة، مع تجنب تناول الوجبات الدسمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت.

3:الحد من تناول المشروبات الكحولية والكافيين واستبدالهم بالأعشاب والسوائل الطبيعية مثل الينسون والبابونج والزنجبيل.

4:تجنب تناول التوابل والأطعمة الحارة التى تزيد من التهاب المعدة والقرح.

5: ينصح بتجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة، وذلك للوقاية من التخمة والالتهاب والألم.

6:عدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب، وذلك للوقاية من الاثار الجانبية للأوية والتى تزيد من الالتهاب وتسبب الغثيان والقئ.

7:تجنب المشروبات الحمضية مثل الليمون والبرتقال واليوسفى .