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لجنة القيد بالبورصة توافق على تعديل اسم شركة..وبدء إجراءات شطب جلوبال

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:47 م
لجنة القيد بالبورصة توافق على تعديل اسم شركة..وبدء إجراءات شطب جلوبال البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، قيد تعديل اسم شركة المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية ليصبح شركة أودن للاستثمارات المالية، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – أسهم فى ضوء تعديل المادة رقم 2 من النظام الأساسى للشركة، وقيد زيادة رأس المال المرخص به للشركة من 750 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وذلك فى ضوء تعديل المادة 6 من النظام الأساسى للشركة، على أن يتم تعديل اسم الشركة اعتباراً  من جلسة تداول غداً الأربعاء.
 
كما قررت اللجنة، الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون " من 424.1 مليون جنيه مصرى إلى 485 مليون جنيه بزيادة قدرها 60.9 مليون جنيه موزعه على عدد 15.2 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد عن طريق الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين.
 
ووافقت اللجنة، على السير فى إجراءات الشطب الاختيارى لأسهم شركة جلوبال تيلكوم القابضة البالغ رأس مالها المصدر والمقيد 2.7 مليار جنيه موزع على 4.7 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.58 جنيه مصرى للسهم الواحد من جدول قيد الأوراق المالية المصرية - أسهم؛ بعد تنفيذ عملية شراء الشركة لأسهم المساهمين المتضررين بما فيهم المعترضين طبقا للمادة (55) والمادة (55 مكرر) من قواعد القيد والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها، حيث بلغت نسبة الأسهم حرة التداول نسبة 1.765 % من إجمالى أسهم الشركة، وبلغ ‘جمالى عدد المساهمين المودع بالإيداع المركزى 5668 مساهم وذلك طبقا لبيان شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى.
 
ومن المقرر أن يتم إيقاف التعامل على أسهم شركة جلوبال تليكوم بالسوق المفتوح اعتبارا من بداية جلسة تداول غداً الأربعاء، وسوف يتم الشراء وفقا لسعر عرض الشراء للسهم وقدره 5.08 جنيه.
 

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