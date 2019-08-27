قوات سوريا الديمقراطية: سننسحب ووحدات حماية الشعب من قطاع على حدود تركيا

(رويترز)

ذكر مصطفى بالى المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية اليوم الثلاثاء، أن وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية التى تدعمها الولايات المتحدة ستنسحب من قطاع يتراوح عرضه بين خمسة و14 كيلومترا على الحدود مع تركيا.