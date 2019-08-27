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فيديو.. هل يجوز الصلاة بعد التدخين؟ دار الإفتاء تجيب

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:53 م
فيديو.. هل يجوز الصلاة بعد التدخين؟ دار الإفتاء تجيب تدخين - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أجرت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين، ومن بين الأسئلة التى وردت خلال البث المباشر :" هل يجوز الصلاة بعد شرب الحشيش أو التدخين بساعة؟".

وأجاب عن السؤال الدكتور على فخر، مدير إدارة الحساب الشرعى، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الذى أكد أن شرب الحشيش والتدخين معصية، قائلاً: "إذا كان السائل يقصد بكلمة الصلاة بعد ساعة حتى تكون رائحة الفم تغيرت، فمن الأولى ألا يشرب الحشيش والتدخين قبل قرب الصلاة".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:"ثم إذا ابتليت طهر فمك جيدا وغير رائحته قبل أن تدخل إلى الصلاة تحضرها الملائكة والملائكة تنفر من الرائحة الخبيثة".


دار الافتاء

الافتاء

شرب الحشيش

الصلاه بعد شرب الحشيش

حكم شرب الحشيش

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