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فتاة بريطانية تنفى اختلاق اتهامها إسرائيليين باغتصابها جماعيا

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:39 م
فتاة بريطانية تنفى اختلاق اتهامها إسرائيليين باغتصابها جماعيا البريطانية أثناء خروجها من المحكمة
(رويترز)

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دفعت فتاة بريطانية اتهمت مجموعة من الشبان الإسرائيليين باغتصابها جماعيا ببراءتها اليوم الثلاثاء، من تهمة اختلاق ذلك الاتهام.

وألقى القبض على الشابة البالغة من العمر 19 عاما بعدما قالت الشرطة إنها سحبت الاتهام بأن 12 شابا إسرائيليا اغتصبوها فى غرفة بفندق فى منتجع آيا نابا لتمضية العطلات فى منتصف يوليو.

وأبلغ محاموها الصحفيين قولها إنها أجبرت على سحبت الاتهام.

وأمرت محكمة فى مدينة باراليمني بإطلاق سراحها بكفالة قبل المحاكمة المقرر أن تبدأ في الثاني من أكتوبر، وقضت شهرا فى الاحتجاز.

واعتقلت السلطات الإسرائيليين، الذين كانوا يقضون عطلة فى قبرص، قبل أن تفرج عنهم لاحقا دون اتهام، وكانوا قد نفوا زعم الاعتداء على الفتاة البريطانية وعادوا منذ ذلك الحين إلى إسرائيل.

 


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قبرص

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