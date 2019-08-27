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غدا.. الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:18 ص
غدا.. الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية اول مرشحة للمجلس الوطنى ارشيفية
وكالات

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تحتفل الإمارات غدا بـ "يوم المرأة الإماراتية"، وسط اهتمام ورعاية حكومية وترحيب وثقة مجتمعية، ويتزامن احتفال هذا العام مع انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى والتى تعد نقلة غير مسبوقة فى مشاركات المرأة فى المجلس بعد قرار رفع تمثيلها برلمانيا إلى النصف، وهو الذى أوجد حالة استثنائية فى عدد المرشحات ونسب مشاركة المرأة فى العملية الانتخابية.
 
وحسب صحيفة البيان الإماراتية، أكدت مرشحات لعضوية المجلس الوطنى الاتحادى أن قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتخصيص 50% من مقاعد المجلس الوطنى للمرأة يعتبر قفزة نوعية نحو تمكين المرأة ومشاركتها فى رسم حاضر الوطن ومستقبله.
 
 

الإمارات

المجلس الوطنى الاتحادى

خليفة بن زايد

المراة

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