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عرض أسلحة نارية وخرطوش ضبطت فى الجيزة على المعمل الجنائى لفحصها

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:40 م
عرض أسلحة نارية وخرطوش ضبطت فى الجيزة على المعمل الجنائى لفحصها اسلحة نارية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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عرضت النيابة العامة فى الجيزة، كمية من الأسلحة النارية والذخيرة التى تم ضبطها خلال حملات أمنية شنتها مديرية أمن الجيزة على عدة مناطق بالمحافظة، على المعمل الجنائى لفحصها وكتابة تقارير وافية عنها، لاستكمال التحقيقات مع المتهمين المضبوط بحوزتهم تلك الأسلحة.
 
وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية عدد من المتهمين، بحوزتهم أسلحة غير مرخصة، وتم استهدافهم، خلال حملة أمنية، أسفرت عن ضبط 12 متهما،  بحوزتهم 3 طبنجات، و7 فرد خرطوش، بالإضافة إلى بندقية آلية، وعدد من الطلقات.
 
وبمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الدفاع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 
 

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