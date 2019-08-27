ضبط 3 من أطراف خصومات ثأرية وتنفيذ 256 حكم خلال حملات بقنا

ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، بالتنسيق مع قوات الأمن المركزى، ورجال المباحث الجنائية القبض على 3 أشخاص من أطراف خصومات ثأرية لإتهامهم فى قائع إطلاق نار .
كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى أخطارا يفيد شن حملات أمنية مكبرة لضبط أطراف خصومات ثأرية أسفرت عن ضبط 3 مطلوبين على ذمة قضايا مشاجرات وإطلاق نار، بحوزتهم 3 بنادق آلى كما تم تنفيذ 256 حكم، تنوعت بين أحكام حبس جزئى ومستأنف وغرامات.تم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهمين.
ضبط 3 من أطراف خصومات ثأرية وتنفيذ 256 حكم خلال حملات بقناالثلاثاء، 27 أغسطس 2019 10:51 م
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ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، بالتنسيق مع قوات الأمن المركزى، ورجال المباحث الجنائية القبض على 3 أشخاص من أطراف خصومات ثأرية لإتهامهم فى قائع إطلاق نار .
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