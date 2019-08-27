ضبط 13 ألف هاتف محمول مهرب جمركياً داخل سيارة ومخزن بحلوان والنزهة

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط 13 ألف هاتف محمول مجهولة المصدر ومهربة جمركياً داخل سيارة ومخزن بمنطقتى حلوان والنزهة وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة أثناء مرور قوة تابعة للإدارة العامة لمباحث القاهرة، بدائرة قسم شرطة النزهة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخص سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين- صاحب مخزن، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، اثناء إستقلالهما سيارة نقل "ملك وقيادة الأول" مُحمل عليها كمية من الهواتف المحمولة مجهولة المصدر والمهربة جمركياً بإجمالى 1400 هاتف محمول.

وبمواجهتهما إعترف الثانى بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف بإدارته مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وعقب تقنين الإجراءات وبإستهداف المخزن المشار إليه عُثر بداخله على (11500 هاتف محمول وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.