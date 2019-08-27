ضبط عنصر إجرامى هارب من السجن المؤبد فى الخانكة

القليوبية – فريق المحافظات

ألقت مباحث القليوبية، القبض على عنصر إجرامى هارب من حكم جنائى بالسجن المؤبد فى قضية استعمال قوة وغرامة 230 ألف جنيه وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم احمد عبدالمنعم رئيس مباحث الخانكة، يفيد ضبط العنصر الإجرامى "سيد م ا" 38 عاما عاطل ومقيم الجبل الأصفر، دائرة المركز، المحكوم عليه هارب فى قضية استعمال قوة بالسجن المؤبد وغرامة 230 ألف جنيه، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن -B14 وعدد 4 طلقة من ذات العيار، بقصد الدفاع.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.