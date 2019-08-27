ضبط عصابة لاستغلال الأطفال للتسول وسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح

كتب ـ محمود عبد الراضى

تمكنت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى لاستغلالهم الأطفال ودفعهم للتسول واستجداء المارة والاستيلاء على أموالهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة باستغلال الأطفال والاتجار بهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام تشكيل عصابى بمزاولة نشاط إجرامىا فى مجال استغلال الأحداث والاتجار بهم، من خلال دفعهم لمسح السيارات والتسول واستجداء المارة والاستيلاء على أموالهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض مُتخذين من أحد الشوارع بمنطقة المهندسين مكاناً لنشاطهم الإجرامى .

وأوضحت التحريات تواجد أفراد التشكيل أسفل أحد الكبارى بمنطقة بولاق الدكرور للاستيلاء على متحصلات ضحاياهم، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وهم عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، محكوم عليه غيابياً بالحبس شهر فى قضية "ضرب") .. وضبط بحوزته 2 لفافة من مخدر الاستروكس وعاطل مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، سبق اتهامه والحكم عليه فى 10 قضايا "بلطجة –سلاح – تسول" آخرها قضية تسول، وضبط بحوزته سلاح أبيض (كاتر) لاستخدامه فى تهديد المجنى عليهم وعاطل مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة ) وعاطل مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعاطل مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة وعاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا ).

واعترفوا باستغلال 8 أحداث فى أعمال التسول ومسح السيارات واستجداء المارة بإشارات المرور بالمنطقة، مستغلين انفصالهم عن أسرهم والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض وإنفاقها فى تعاطى المواد المخدرة، وبسؤال المجنى عليهم أيدوا ما سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .