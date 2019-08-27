ضبط زوجين ينصبان على راغبى الترفيه من خلال شركة سياحة وهمية بفيس بوك

كتب ــ محمود عبد الراضى

تمكنت أجهزة الأمن في ضبط شخص لاشتراكه مع زوجته بإنشاء صفحات وهمية لشركة سياحية على مواقع التواصل الاجتماعى واستغلالها فى النصب والاحتيال بزعم تنظيم رحلات سياحية وترفيهية، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال عبر شبكة الإنترنت.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حول قيام مسئولى إحدى الشركات السياحية بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" واستغلالها فى النصب والاحتيال، بزعم تنظيم رحلات لبعض المدن السياحية داخل البلاد .

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن تلك الصفحات الإلكترونية احتيالية لشركات وهمية وعدم جدية العروض والبرامج السياحية المعلن عنها، وأن وراء ذلك النشاط الإجرامى (حاصل على ليسانس حقوق - مقيم بالجيزة - سبق إتهامه فى 15 قضية "سرقة متنوعة – نصب –شيك – إتلاف - إستيلاء - جنحة مباشرة – خيانة أمانة – تبديد " ، "زوجه الأول" - مقيمة بذات العنوان سبق اتهامها فى 5 قضايا "تبديد – نصب – شيك") حيث قام المتمهان بإنشاء الصفحات الالكترونية ، والإعلان عن تنظيم رحلات سياحية وترفيهية وحجز غرف فندقية بفنادق سياحية بالعديد من المدن السياحية ، وقاما بإيهام ضحاياهما بأن الشركة حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة لممارسة ذلك النشاط وبعد سفر ضحاياهما إلى تلك المدن الساحلية يتبين عدم وجود حجوزات بأسمائهم حيث تمكنا من خلال نشاطهما الإجرامى الإستيلاء على أموال العديد من ضحاياهم عن طريق تحويلها للمتهمين عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال بلغت أكثر من ( 163 ) عملية تحويل مالى بفئة الدولار الأمريكى تتراوح عملية التحويل الواحدة ما بين (300 إلى 5000 دولار أمريكى).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين أثناء تواجدهما بالهرم بالجيزة، وعُثر بحوزتهما على (مجموعة من إيصالات إستلام أموال عن طريق شركة تحويل الأموال المشار إليها بأسماء العديد من ضحاياهما بمبالغ مالية مختلفة - 2هاتف محمول بداخلهما شرائح بأرقام الهواتف المثبتة بالصفحات الالكترونية الإحتيالية - جهاز " لاب توب " بفحصه فنياً ، تبين إحتوائه على الروابط إلكترونية الخاصة بإنشاء الصفحات الإحتيالية ، والعديد من المراسلات الالكترونية بينهما وبين العديد من ضحاياهما تفيد نشاطهما الإجرامى) ، وبمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامي.