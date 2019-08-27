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صور.. محافظ البحيرة يفتتح مبنى الحميات والجهاز الهضمى بمستشفى شبراخيت

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 04:02 م
صور.. محافظ البحيرة يفتتح مبنى الحميات والجهاز الهضمى بمستشفى شبراخيت محافظ البحيرة يفتتح مستشفى الحميات
البحيرة - فريق المحافظات

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افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، يرافقه الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، مبنى الحميات والجهاز الهضمى بمستشفى شبراخيت المركزى بعد التطوير بتكلفة مليون و930 ألف جنية

ووجه محافظ البحيرة بتقديم كافة سبل الرعاية العلاجية للمواطنين وتوفير المستلزمات والأدوية العلاجية، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة بداخل المستشفى وخارجها للقضاء على الحشرات وناقلات الأمراض .

شارك فى الافتتاح الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة ومحمد عنتر رئيس مدينة شبراخيت .

محافظ البحيرة يفتتح مبنى الحميات والجهاز الهضمى (1)
محافظ البحيرة يفتتح مبنى الحميات والجهاز الهضمى

 

محافظ البحيرة يفتتح مبنى الحميات والجهاز الهضمى (2)
محافظ البحيرة يفتتح مبنى الحميات والجهاز الهضمى

 

محافظ البحيرة يفتتح مبنى الحميات والجهاز الهضمى (3)
محافظ البحيرة يفتتح مبنى الحميات والجهاز الهضمى 

 

محافظ البحيرة يفتتح مبنى الحميات والجهاز الهضمى (4)
محافظ البحيرة يفتتح مبنى الحميات والجهاز الهضمى

 

محافظ البحيرة يفتتح مبنى الحميات والجهاز الهضمى (5)
محافظ البحيرة يفتتح مبنى الحميات والجهاز الهضمى 
 
محافظ البحيرة يفتتح مبنى الحميات والجهاز الهضمى (6)
محافظ البحيرة يفتتح مبنى الحميات والجهاز الهضمى

 

محافظ البحيرة يفتتح مبنى الحميات والجهاز الهضمى (7)
محافظ البحيرة يفتتح مبنى الحميات والجهاز الهضمى

 


البحيرة

شبراخيت

مستشفى شبراخيت

محافظ البحيرة

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