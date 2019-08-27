صور.. محافظ الأقصر ورئيس الجامعة يشهدان الجلسة رقم 3 لمجلس الجامعة

الأقصر – أحمد مرعى

حضر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، إنعقاد مجلس جامعة الأقصر رقم (3)، والذى ناقش العديد من القرارات والمخططات الخاصة ببدء العام الدراسى القادم وشئون الطلاب والمدن الجامعية، وعدداً المسائل العامة المتعلقة بأمانة المجلس الخاص بالجامعة الناشئة.

وأعرب محافظ الأقصر عن دور الجامعة عن دعمه الكامل للجامعة فى خدمة المجتمع الأقصرى فى جميع النواحى الأجتماعية والثقافية، ودورها كداعم وشريك أساسى فى تطوير ودعم المحافظة، وأن جميع الكليات تعمل كبيت خبرة مؤسسى لتطوير الأقصر، وفى ختام إنعقاد المجلس أهدى الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر للمحافظ أول درع للجامعة تقديراً لجهوده ودعمه الدائم والمستمر للجامعة منذ إنشائها.



محافظ الأقصر ورئيس الجامعة بجلسة مجلس الجامعة



رئيس جامعة الأقصر يستقبل المحافظ



محافظ الأقصر ورئيس الجامعة بجلسة مجلس الجامعة



محافظ الأقصر ورئيس الجامعة بجلسة مجلس الجامعة



محافظ الأقصر ورئيس الجامعة بجلسة مجلس الجامعة



محافظ الأقصر ورئيس الجامعة بجلسة مجلس الجامعة



محافظ الأقصر ورئيس الجامعة بجلسة مجلس الجامعة



محافظ الأقصر ورئيس الجامعة بجلسة مجلس الجامعة