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صور.. شباب المصريين بالخارج يتفقدون ميادين التدريب بأكاديمية الشرطة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:31 م
صور.. شباب المصريين بالخارج يتفقدون ميادين التدريب بأكاديمية الشرطة شباب المصريين بالخارج يتفقدون ميادين التدريب بأكاديمية الشرطة
كتب محمود عبد الراضي

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استقبل اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة - وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على رأس وفد ضم (60) من شباب الجاليات المصرية بالخارج، والذى تستضيفه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فى معسكر لزيارة المعالم الثقافية والسياحية بالبلاد.

 
وانفاذاً لتوجيهات وزير الداخلية حرصت الأكاديمية على تنظيم برنامج لفعاليات الزيارة التى تفقد خلالها الزائرون مرافق ومنشآت الأكاديمية وما تذخر به من إمكانيات لوجستية جعلتها قبلة التدريب الأمنى المتخصص على المستويين الإقليمى والدولى، حيث تضمنت الفعاليات التعرف عن قرب لدور كافة كيانات الأكاديمية فى (توظيف معطيات العلم لتحقيق رسالة الأمن)، وإيضاح الجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طالب كلية الشرطة بأسلوب عصرى متطور.
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وتضمن البرنامج فقرات متنوعة - أهمها : مشاهدة العروض المتميزة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، وكتائب خيالة كلية الشرطة، بالإضافة إلى زيارة كلية الدراسات العليا باعتبارها الكيان العلمى الأمنى المتميز على مستوى الشرق الأوسط فى منح الراغبين من الضباط فى الالتحاق بدبلوماتها شهادات معتمدة للدراسات العليا الأمنية (الماجستير، الدكتوراه)، وكذا الإطلاع عن قرب لدور مركز بحوث الشرطة فى تدريب الكوادر الأمنية الوافدة من الدول الإفريقية والأجنبية الصديقة، وأنشطته البحثية الشرطية باعتباره الجهاز العلمى المتخصص بالوزارة .

 

وقام الوفد الزائر بجولة تفقدية بالأكاديمية شملت أهم المنشآت التدريبية والتعليمية (ميدان تدريب الدفاع عن النفس - والقرية التكتيكية - وميادين التدريب الفنى الأمنى على التخصص الوظيفى بنظام المحاكاة - وميادين الرماية - ومشاهدة بيان عملى)، بالإضافة إلى إستعراض أبرز الأساليب التدريبية الأمنية التى تعتمد على توظيف معطيات التقنيات الحديثة لتنمية القدرات والمهارات الأمنية للطلبة.
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ومن جانبهم أعرب شباب الجاليات المصرية عن شكرهم لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة، مؤكدين تقديرهم العميق وإشادتهم البالغة للجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل رجل أمن عصرى بإتباع أحدث النظم والأساليب العالمية التى يطالعونها بالخارج.. مما يزيدهم فخراً وإعتزازاً ، وينمى لديهم قيمة المواطنة ويبث روح التفاؤل فى نفوسهم لغدٍ مفعم بالأمال والأمان لوطن قوى بمبادئه، عصى على الإنكسار بعطاء أبنائه المخلصين .

 

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أكاديمية الشرطة

جولة باكاديمية الشرطة

ميادين التدريب

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