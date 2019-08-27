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صور.. شباب الأقصر ينظفون المقابر ويستخرجون الأعمال السحرية بمعاونة رجال الدين

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:00 ص
صور.. شباب الأقصر ينظفون المقابر ويستخرجون الأعمال السحرية بمعاونة رجال الدين شباب الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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واصل عدد من شباب محافظة الأقصر، من فعاليات مبادرة "نبضة" لتنظيف مقابر مدن وقرى المحافظة لخدمة الضيوف وزوار مقابر أجدادهم، حيث قاموا برفع كميات من المخلفات والقمامة من حول مقابر قرية حاجر الأقالتة بمدينة القرنة غربى محافظة الأقصر، وأخرجوا عددا من الأعمال السحرية للإضرار بالمواطنين داخلها.

شباب الأقصر يواصلون تنظيم المقابر ويستخرون 15 عمل سحري بمعاونة رجال الدين (3)

من جانبه قال الشاب مصطفى القاضى أحد الشباب المتطوعين للمشاركة فى المبادرة لتنظيف مقابر القرى والمدن بالمحافظة، إن الشباب استكملوا فعاليات مبادرتهم وقاموا بتنظيف مقابر قرية حاجر الأقالتة، وساعدهم فى تلك المهمة عدد من أهالى القرية، وقدموا لهم واجب الضيافة خلال فعاليات تنظيف مقابر قريتهم، كما قدم لهم الدعم رجال الوحدة المحلية لقرية الأقالتة والذين وفروا لهم المعدات اللازم للتجميل والنظافة بالمقابر.

شباب الأقصر يواصلون تنظيم المقابر ويستخرون 15 عمل سحري بمعاونة رجال الدين (2)

وأضاف مصطفى القاضى لـ"اليوم السابع"، أنه يشاركهم بصفة مستمرة رجال الدين من الأوقاف والأزهر الشريف خلال تنظيف المقابر، وذلك للمساهمة فى استخراج كميات من الأعمال السحرية المدفونة حول المقابر والملقاة بجوار القمامة، وتمكنوا من العثور خلال المبادرة على 15 عملا سحريا عبارة عن أوراق وعظام وشعر سيدات وخلافه من الأمور الخاصة بالسحر والإضرار بالمواطنين، موضحاً أن رجال الدين الذين شاركوهم الحملة قاموا بالتعامل مع تلك الأسحار بطريقتهم الخاصة لحماية المواطنين من الأذى، مؤكداً على استمرار مبادرتهم لتجميل وتنظيف كل مقابر المحافظة.


 
شباب الأقصر يواصلون تنظيم المقابر ويستخرون 15 عمل سحري بمعاونة رجال الدين (4)
 

 

شباب الأقصر يواصلون تنظيم المقابر ويستخرون 15 عمل سحري بمعاونة رجال الدين (5)
 

 

شباب الأقصر يواصلون تنظيم المقابر ويستخرون 15 عمل سحري بمعاونة رجال الدين (6)
 

 

شباب الأقصر يواصلون تنظيم المقابر ويستخرون 15 عمل سحري بمعاونة رجال الدين (7)
 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

مبادرة تنظيف مقابر الاقصر

مقابر حاجر الاقالته

استخراج اعمال سحرية بالمقابر

مبادرة نبضة لتنظيف المقابر

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