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صور.. زعيمة هونج كونج: أزدياد العنف أصبح أكثر خطورة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:08 ص
صور.. زعيمة هونج كونج: أزدياد العنف أصبح أكثر خطورة كارى لام زعيمة هونج كونج
هونج كونج (رويترز)

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قالت كارى لام زعيمة هونج كونج، اليوم الثلاثاء، إن ازدياد العنف فى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التى تعصف بالمركز المالى الآسيوى منذ ثلاثة أشهر أصبح أكثر خطورة.

وكانت هذه أول تصريحات علنية لزعيمة هونج كونج منذ تصاعد حدة الاحتجاجات المناهضة للحكومة يوم الأحد عندما استخدمت الشرطة مدفعا للمياه وأطلقت قنابل الغاز على المحتجين الذين رشقوها بالحجارة وبالقنابل الحارقة.

وتشهد المدينة الخاضعة للحكم الصينى أكبر أزمة سياسية منذ تسليمها لبكين فى عام 1997، وأطلقت سلطات الحزب الشيوعى تحذيرا واضحا بأن من الممكن استخدام القوة لوقف العنف.

وقالت لام المدعومة من بكين إنها واثقة فى قدرة حكومة المدينة على معالجة الاضطراب مشيرة إلى أنها لن تفقد الأمل فى فرص بناء منصة للحوار، لكنها قالت إن الوقت غير موات لفتح تحقيق مستقل فى الأزمة وهو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.

وقالت الحكومة يوم الاثنين إن العنف يدفع هونج كونج إلى شفا خطر كبير بعد اشتباكات مطلع الأسبوع التى شهدت أول واقعة إطلاق نار وإلقاء القبض على 86 شخصا بينهم صبى يبلغ من العمر 12 عاما، وتصاعدت الاحتجاجات فى يونيو بسبب مشروع قانون معلق حاليا كان سيسمح بتسليم مطلوبين إلى البر الرئيسى الصينى لمحاكمتهم.

زعيمة هونج كونج
زعيمة هونج كونج

 

كارى لام زعيمة هونج كونج فى المؤتمر
كارى لام زعيمة هونج كونج فى المؤتمر

 

كارى لام زعيمة هونج كونج
كارى لام زعيمة هونج كونج

 

كلمة كارى لام
كلمة كارى لام

 

 


زعيمة هونج كونج

أخبار هونج كونج

مظاهرات هونج كونج

العنف فى هونج كونج

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