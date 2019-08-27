صور.. جامعة القناة تطلق مبادرة "حافظ عليها.. سيارتك مدينتك جامعتك"

الإسماعيلية – جمال حراجى

أطلق طلاب جامعة قناة السويس اليوم الثلاثاء، مبادرة "حافظ عليها.. سيارتك جامعتك مدينتك".

وقال الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، إن المبادرة تهدف إلى توعية قائدى وسائقى السيارات لأهمية الحفاظ على نظافة وجمال الجامعة، ومدينة الإسماعيلية، وأن المبادرة تأتى ضمن أنشطة الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وأشار الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الطلاب المتطوعين، وطلاب معسكر إعداد قادة المستقبل (الفوجين التاسع والعاشر) قاموا بتوزيع الأكياس على قائدى وسائقى السيارات داخل وأمام بوابات الجامعة والمستشفيات الجامعية، وفى شوارع وميادين الإسماعيلية، وذلك بغرض تجميع الأوراق والقمامة الناتجة من الاستخدام الشخصى داخل السيارة وتجميعها فى أكياس وإلقائها فى الأماكن المخصصة لذلك، بدلا من التخلص منها بإلقائها فى شوارع المدينة، أو بالطرق الداخلية للجامعة ومستشفياتها الجامعية.

وأضاف المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، أن الحملة الطلابية التطوعية "حافظ عليها " تدعم الإجراءات التى تتخذها إدارة الجامعة للحفاظ على النظافة والشكل الجمالى اللائق أمام الطلاب الجدد والقدامى، والزائرين، والعاملين، وترسخ لمفهوم النظافة كسلوك شخصى يؤثرعلى الفرد والمجتمع.



جانب من مبادرة حافظ عليها



جانب من مبادرة حافظ عليها



جانب من مبادرة حافظ عليها



جانب من مبادرة حافظ عليها



جانب من مبادرة حافظ عليها



جانب من مبادرة حافظ عليها



جانب من مبادرة حافظ عليها



جانب من مبادرة حافظ عليها



جانب من مبادرة حافظ عليها