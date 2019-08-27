صور.. تنمية قرية الغربيانيات غرب الإسكندرية بتكلفة 22 مليون جنيه

الاسكندرية جاكلين منير

أعلن مركز ومدينة برج العرب، اعتماد خطة تنمية قرية الغربيانيات غرب الاسكندرية، وذلك ضمن برنامج تطوير القرى المصرية الممول من وزارة التنمية المحلية.

وأشار بيان صادر اليوم الى أن خطة تنمية القرية تتضمن 3 الاف عمود إنارة و المحولات بقدرة 500 كليو وات، وباعتماد مالى يقدر بـ 22 مليون جنيه وسيتم توزيعها على المناطق الاكثر احتياجا.

من جهه أخرى قامت المهندسة جيهان مسعود ؛ رئيس مركز ومدينة برج العرب بجولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع كفاءة طريق امتداد جمال عبد الناصر ببرج العرب القديم ؛ وذلك في ظل الاهتمام برصف وتمهيد الطرق حفاظا على سلامة المواطنين.

وقام مدير إدارة الرصد البيئي ومنسقو إدارة الرقابة والرصيد البيئي بالمحافظة ومشرفى نهضة مصر، بمتابعة حالة النظافة داخل نجع الصناقرة وعزبة الجزار ببرج العرب القديم ومتابعة حسن سير عمل معدات شركة نهضة مصر حيث تم رفع تجمعات القمامة والمخالفات.



تنمية قرية الغربيانيات غرب الإسكندرية بتكلفة 22 مليون جنيه



تنمية قرية الغربيانيات غرب الإسكندرية بتكلفة 22 مليون جنيه