صور.. إنهيار جزئى فى منزلين بأبو الريش أسوان دون إصابات

أسوان - عبد الله صلاح

شهدت منطقة نجع الحجاب شرق بقرية أبو الريش قبلى بمركز أسوان مساء الثلاثاء، واقعة انهيار جزئى بمنزلين دون وقوع أى خسائر فى الأرواح أو إصابات أو الممتلكات الخاصة.

ومن جانبه، أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، توجيهاته بتوفير وحدتين سكنيتين بمساكن الإيواء العاجل بمنطقة الصداقة القديمة للأسرتين.

وأكد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنه توجه على الفور لموقع المنزلين وأشرف ميدانياً على إحتواء تداعيات الواقعة بحضور المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والأمن حيث تم تخصيص سيارات من الوحدة المحلية لنقل محتويات المنزلين من أثاثات وأجهزة منزلية وغيرها إلى شقق الإيواء العاجل المخصصة لهم ، بجانب تنفيذ توجيهات محافظ أسوان بإصدار قرار إخلاء وبناءاً عليه إصدار قرار إزالة فورية للمنزلين نظراً لخطورتهما فى حالة حدوث إنهيار كلى على المقيمين بالمنطقة المحيطة بهما.