صحيفة تركية: حياة الطلاب الأتراك فى خطر.. و"التعليم" تتنصل من معايير السلامة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قبل أسبوعين من بداية العام الدراسى، اعترفت وزارة التربية والتعليم التركية أن حياة الطلاب فى خطر فيما يتعلق بمعايير الأمن والسلامة، لكنها فى الوقت نفسه تنصلت من المسئولية، وبحسب صحيفة يني تشاغ ألقت الوزارة التركية بالكرة فى ملعب ادارة المدارس حول الخسائر فى الأرواح والممتلكات التى قد تنجم عن الإهمال.

وأضافت الصحيفة: بينما كشفت الاختبارات التى أجريت فى المدارس أن سلامة حياة الطلاب وممتلكاتهم كانت فى خطر، فقد ألقت الوزارة الكرة فى ملعب إدارة المدارس وحذرت الوزارة من أن إدارات المدارس ستكون مسئولة عن التحقيقات والعقوبات التى يتم فرضها عن أى خسائر فى الأرواح والممتلكات التى قد تنجم عن الإهمال".



