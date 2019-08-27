سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 04:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة تركية: حياة الطلاب الأتراك فى خطر.. و"التعليم" تتنصل من معايير السلامة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:03 م
صحيفة تركية: حياة الطلاب الأتراك فى خطر.. و"التعليم" تتنصل من معايير السلامة حياة الطلاب الأتراك فى خطر
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قبل أسبوعين من بداية العام الدراسى، اعترفت وزارة التربية والتعليم التركية أن حياة الطلاب فى خطر فيما يتعلق بمعايير الأمن والسلامة، لكنها فى الوقت نفسه تنصلت من المسئولية، وبحسب صحيفة يني تشاغ ألقت الوزارة التركية بالكرة فى ملعب ادارة المدارس حول الخسائر فى الأرواح والممتلكات التى قد تنجم عن الإهمال.

وأضافت الصحيفة: بينما كشفت الاختبارات التى أجريت فى المدارس أن سلامة حياة الطلاب وممتلكاتهم كانت فى خطر، فقد ألقت الوزارة الكرة فى ملعب إدارة المدارس وحذرت الوزارة من أن إدارات المدارس ستكون مسئولة عن التحقيقات والعقوبات التى يتم فرضها عن أى خسائر فى الأرواح والممتلكات التى قد تنجم عن الإهمال".

 

 

Captureretert
 

تركيا

وزارة التربية والتعليم التركية

العام الدراسى

الاهمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحيفة تركية تكشف: الحكومة ترفع أسعار الكهرباء سراً.. وجدل بين المواطنين

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:29 م

صحيفة تركية: القبض على 23 جنديا وضابطا بزعم الارتباط بـ"جولن"

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:01 م

صحيفة تركية: إصابة 2 فى مشاجرة مع عمال نظافة وإطلاق نار فى اسطنبول

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:29 م

صحيفة تركية: أرقام مخيفة فى التسليح الفردى بتركيا

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:38 م

صحيفة تركية: تعليم تركيا تستقبل التلاميذ بمبانى غير مطابقة للمواصفات

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:21 م

تزايد العنف ضد المرأة.. 4 حوادث دموية × أسبوع واحد هزت تركيا.. حريت: زوج يقتل زوجته بـ20طعنة.. ذبح رجل طليقته أمام طفلته يثير غضب النشطاء والمسئولين.. وآخر يقتلها بالمستشفى بعد إنجابها.. ودعوات بضرورة وقف العنف

السبت، 24 أغسطس 2019 07:00 م

صحيفة حريت التركية: مواطن تركى قتل زوجته أمام أطفالها بـ 20 طعنة

السبت، 24 أغسطس 2019 05:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

فيديو وصور.. 40 سنة حب على عربية كبدة.. محل فول بداية قصة أمل وفارس.. مصاعب الحياة لم تمنع رفقاء الدرب من السعادة.. الزوجة: كل قصص الحب تتحكى عننا.. والزوج: صاحبتى وحبيبتى وشريكتى

فيديو وصور.. 40 سنة حب على عربية كبدة.. محل فول بداية قصة أمل وفارس.. مصاعب الحياة لم تمنع رفقاء الدرب من السعادة.. الزوجة: كل قصص الحب تتحكى عننا.. والزوج: صاحبتى وحبيبتى وشريكتى

القوى العاملة: رأس السنة الهجرية إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: رأس السنة الهجرية إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة