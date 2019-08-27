صحيفة تركية: القبض على 23 جنديا وضابطا بزعم الارتباط بـ"جولن"

كتبت إسراء أحمد فؤاد

قالت صحيفة ينى تشاغ التركية أن القوات العسكرية التركية ألقت القبض على 23 جنديا خلال العملية المعروفة بـ"غازى عنتاب" التى تنفذها القوات فى 15 مقاطعة.

ويواصل نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ملاحقة قادة وضباط الجيش، بزعم ارتباطهم بجماعة فتح الله جولن، والمشاركة فى محاولة الانقلاب المزعومة، حيث قالت الصحيفة، شملت الاعتقالات 20 ضابط صف وقائد ورقيب، وتتم هذه الاعتقالات فى إطار هيكلة وتطهير القوات المسلحة التركية من جماعة الداعية المعارض فتح الله جولن وبمزاعم الارتباط بالأخير.

ووفقا للصحيفة، القى القبض على فرق الشرطة، فى كلا من غازي عنتاب ، إزمير ، أنقرة ، جيرسون ، كهرمان ماراس ، هاتاي ، ماردين ، كيليس ، سيرناك ، أرضروم ، أضنة ، أغري ، هاكاري ، قوجه ايلي وكيركلاريلي.