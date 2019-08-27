س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قمة التيكاد المنعقدة في اليابان بمشاركة مصرية

كتب إسلام سعيد

بالتزامن مع المشاركة المصرية الفعالة فى قمة "تيكاد"، التي تعقد في العاصمة اليابانية طوكيو، يقدم "اليوم السابع" أهم الأسئلة واجاباتها حول القمة وسبب انعقادها وأهميتها والمشاركين فيها:

ما هى قمة التيكاد التى تشارك فيها مصر باليابان؟ قمة رفيعة المستوى تنظمها دولة اليابان لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنموية، بحضور عدد كبير من الشركات اليابانية التى قد يكون لها أعمال حالية أو مستقبلية في القارة الأفريقية.

كما أن القمة توفر منصة تجمع مختلف الشركات معا لدعم أفريقيا، لخلق عملية التكامل بأفريقيا.

متى تم إطلاق أول نسخة من قمة تيكاد؟ انطلق مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الأفريقية "تيكاد" عام 1993، بمبادرة من الحكومة اليابانية.

ما الهدف الرئيسي لقمة تيكاد ؟ تهدف القمة إلى تعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى بين أفريقيا وشركائها للتنمية، وحشد الدعم لصالح مبادرات التنمية الأفريقية، من خلال كبريات الشركات اليابانية والدولية، وتطورت قمة "تيكاد"، خلال 21 عامًا، لتصبح حدثًا عالميًا رئيسيًا وتفتح منتدى متعدد الأطراف لحشد الدعم الدولي لتنمية أفريقيا.



ما هى الأطراف المعنية المشاركة في قمة تيكاد؟ تتضمن قمة "تيكاد" خمسة أطراف رئيسية وهم "حكومة اليابان، مفوضية الاتحاد الإفريقي، مكتب المستشار الخاص لشؤون إفريقيا التابع للأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي".