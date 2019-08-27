سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قمة التيكاد المنعقدة في اليابان بمشاركة مصرية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:46 م
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قمة التيكاد المنعقدة في اليابان بمشاركة مصرية قمة تيكاد - ارشيفيه
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بالتزامن مع المشاركة المصرية الفعالة فى قمة "تيكاد"، التي تعقد في العاصمة اليابانية طوكيو، يقدم "اليوم السابع" أهم الأسئلة واجاباتها حول القمة وسبب انعقادها وأهميتها والمشاركين فيها:
 
 

ما هى قمة التيكاد التى تشارك فيها مصر باليابان؟

قمة رفيعة المستوى تنظمها دولة اليابان لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنموية، بحضور عدد كبير من الشركات اليابانية التى قد يكون لها أعمال حالية أو مستقبلية في القارة الأفريقية.

كما أن القمة توفر منصة تجمع مختلف الشركات معا لدعم أفريقيا، لخلق عملية التكامل بأفريقيا.
 
 

متى تم إطلاق أول نسخة من قمة تيكاد؟

انطلق مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الأفريقية "تيكاد" عام 1993، بمبادرة من الحكومة اليابانية.

 

ما الهدف الرئيسي لقمة تيكاد ؟

تهدف القمة إلى تعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى بين أفريقيا وشركائها للتنمية، وحشد الدعم لصالح مبادرات التنمية الأفريقية، من خلال كبريات الشركات اليابانية والدولية، وتطورت قمة "تيكاد"، خلال 21 عامًا، لتصبح حدثًا عالميًا رئيسيًا وتفتح منتدى متعدد الأطراف لحشد الدعم الدولي لتنمية أفريقيا.


ما هى الأطراف المعنية المشاركة في قمة تيكاد؟

تتضمن قمة "تيكاد" خمسة أطراف رئيسية وهم "حكومة اليابان، مفوضية الاتحاد الإفريقي، مكتب المستشار الخاص لشؤون إفريقيا التابع للأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي".

 

ما دور قمة التيكاد على المستوى الاقتصادي؟

يتولى المنظمون المشاركون فى قمة تيكاد مسئولية نجاح هذه اللقاءات المنعقدة بالقمة، من خلال تقديم كل أوجه المشاركة وإنجاز المهام على المستويات التشغيلية والتقنية والبرامجية والمادية.

 


قمة تيكاد

التيكاد

اليابان

افريقيا

دعم افريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تيكاد 7.. السيسي فى زيارة تاريخية لليابان.. "العامة للاستعلامات": الرئيس يحظى باحترام الأفارقة ويدافع عن حق القارة فى الاستقرار والتنمية المستدامة.. وتعزيز البنية التحتية والسياحة أهم الملفات على مائدة الحوار

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:15 م

شاهد لحظة وصول الرئيس السيسي اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:59 ص

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 07:18 ص

فيديو.. سفير مصر باليابان يكشف أهمية مؤتمر «تيكاد 7»

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة