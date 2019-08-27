س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

إيمان حنا

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7"، و التى تنطلق من اليابان غدا، ويفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، تحت شعار "دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، وفى مقدمتها الأمم المتحدة.

يقدم اليوم السابع إجابات لأبرز الأسئلة التى تهم القارئ عن هذه القمة

ـ ما هى قمة التيكاد؟

المقصود مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الأفريقية.

متى انعقدت لأول مرة ؟

تعود "تيكاد" إلي مبادرة حكومية من اليابان حول التنمية الأفريقية، وانطلقت لأول مرة في عام 1993.

ما الجهات المشاركة فى القمة هذا العام؟

يشارك في تيكاد 7 خمسة أطراف رئيسية يطلق عليهم المنظمون المشاركون هم: حكومة اليابان، مفوضية الاتحاد الإفريقي، مكتب المستشار الخاص لشؤون إفريقيا التابع للأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي.

ما أهداف القمة ؟

تسعى إلى تعزيز الحوار السياسي بين أفريقيا وشركائها، وحشد الدعم لصالح مبادرات التنمية الأفريقية، ما جعلها حدثا عالميا مهما .

ما أهم الملفات التى تناقشها القمة هذا العام ؟

ستركز المناقشات هذا العام على ثلاث قضايا رئيسية للتعاون بين الجانبين تتمثل فى التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمجتمعات.

ما أبرز فعاليات جدول أعمال القمة ؟

يتضمن جدول أعمال القمة التقاط صور جماعية للزعماء المشاركين يعقبها الجلسة الافتتاحية، ثم الجلسات التالية والتى تناقش مستقبل التيكاد والتنمية الأفريقية يعقبها الجلسة الموسعة الثانية وتسريع التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال الابتكار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتعميق المجتمع المستدام والمتماسك.

ويقيم رئيس وزراء اليابان مأدبة عشاء على شرف المشاركين بالقمة بيوكوهاما رويال بارك.

وسيعقد حفل استقبال شاى بالقصر الإمبروطورى للمشاركين بالقمة، الساعة 4 مساء لمدة 40 دقيقة يتبعه حفل توزيع جوائز هيديو نجوشى أفريقيا.

ما الدول التى استضافت التيكاد من قبل ؟

شاركت اليابان في استضافة مؤتمرات طوكيو "تيكاد" الستة الماضية، وأشرفت علي انعقاد القمة في أعوام ، 1993 "تيكاد 1"، 1998 "تيكاد 2"، 2003 "تيكاد 3"، 2008 "تيكاد 4"، 2013 "تيكاد 5" و2016 "تيكاد6.

وتعد القمة السادسة هى أول قمة تعقد خارج اليابان عام 2016 واستضافتها العاصمة الكينية "نيروبى" .