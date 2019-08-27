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زى انهاردة..ميلاد تشارلز جيتس نائب رئيس أمريكا الحاصل على جائزة نوبل

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:14 ص
زى انهاردة..ميلاد تشارلز جيتس نائب رئيس أمريكا الحاصل على جائزة نوبل تشارلز جيتس نائب رئيس أمريكا
كتب وكالات

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ولد فى مثل هذا اليوم، تشارلز جيتس دويز، نائب رئيس الولايات المتحدة الثلاثون كالفين كوليدج الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1925.

تشارلز جيتس دويز هو نائب رئيس الولايات المتحدة بين 1925 و 1929، ولد فى 27 اغسطس1865 فى ولاية أوهايو، وتوفى فى 23 أبريل 1951 فى ايفانستون بولاية إلينوي.

تخرج فى الحقوق من جامعة سينسناتي، حارب مع الجيش الأمريكى خلال الحرب العالمية الأولى، خاض الانتخابات الرئاسية لسنة 1924 عن الحزب الجمهوري، فى سنة 1923 عمل فى هيئة تعويض الحلفاء وعمل على مشروع إعادة بناء الاقتصاد الألمانى (خطة دويز)، تم منحه جائزة نوبل للسلام سنة 1925 مناصفة مع أوستن شامبرلين لعمله على خطة دويز.


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