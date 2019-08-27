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رئيس مياه القليوبية يضع حجر أساس توسعات محطة صرف كفر مويس بـ32 مليون جنيه

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:13 ص
رئيس مياه القليوبية يضع حجر أساس توسعات محطة صرف كفر مويس بـ32 مليون جنيه رئيس شركة مياه القليوبية يضع حجر أساس توسعات محطة صرف صحى
كتب أحمد حسن

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وضع المهندس مصطفي مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، حجر أساس توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بكفر مويس بتكلفة تقدر بحوالي 32 مليون جنيه لتخدم 8 قرى هي (عزبة الرمالي- أبو مرعي- بهنس-عزبةزكي- الشريفة- نجيب عبد الرحيم- محمد كامل) لتخدم أكثر من 10 آلاف نسمة.

ويأتى ذلك فى إطار احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي.

وتفقد المهندس مصطفى مجاهد، أعمال تطوير قرية كفر فرسيس في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير القري، وأكد المهندس مصطفى مجاهد، أن محافظ القليوبية، أثنى خلال الجولة، علي الدور الذي قامت به شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية من تنفيذ تركيب محابس غسيل جديدة بالقرية ورفع كفاءة محطة وشبكات المياه بها، وحملات التوعية التي تم تنفيذها بالقرية علي مدار 3 أشهر لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وكذلك الحفاظ علي البيئة بعدم إلقاء مخلفات الصرف الصحي بالترع والمجاري المائية.

 

 


محافظه القليوبيه

شركه مياه القليوبيه

محطات الصرف الصحى

الصرف الصحى

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