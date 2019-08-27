سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنها: نظم الجودة الإدارية توصى باستمرارية شهادة الأيزو للجامعة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:09 م
رئيس جامعة بنها: نظم الجودة الإدارية توصى باستمرارية شهادة الأيزو للجامعة رئيس الجامعة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسلم الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، التقرير النهائى لمنظومة الجودة الإدارية والذى تضمن نتائج المراجعة النهائية لإدارات الجامعة، والتى أشادت بمدى التزام الإدارة العليا وإدارة الجودة وإدارات الجامعة بمعايير الجودة.

وأعلن رئيس الجامعة، عن توصية شركة SGS السويسرية لنظم الجودة باستمرار شهادة الأيزو الحاصل عليها النظام الإدارى للجامعة، بعدما خضعت إدارات الجامعة لعملية مراجعة لنظام إدارة الجودة بها وفقا للمواصفة القياسية أيزو 9001 / 2015  من الشركة المانحة للشهادة، وتعد هذه الزيارة هى الثانية لمتابعة وتجديد شهادة الأيزو.

وأعرب السعيد، عن سعادته بهذا النجاح الذى جاء انعكاسا للأداء المتميز، وتطبيقا لمعايير نظم الجودة الشاملة على مستوى إدارات الجامعة بما يتماشى مع توجهات الجامعة نحو الاهتمام بمنسوبى الجامعة وبالجمهور الخارجى وتقديم أفضل الخدمات لهم، وقدم رئيس الجامعة التهنئة لجميع قيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بهذه المناسبة.

وقدم رئيس الجامعة تهنئة خاصة لجميع العاملين بإدارة الجامعة ولفريق الجودة مع الشكر الجزيل لمساهمتهم الفعالة فى اجتياز المراجعة السنوية للشهادة، مشيدا بالتعاون الإيجابى بين كل إدارات الجامعة متمنيا لهم التوفيق والريادة على مستوى الجامعات المحلية والدولية، كما أكد على الاستمرار فى تحسين الأداء والمحافظة عليه لإرضاء متطلبات العملاء بشكل احترافى ومتميز.

 

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن التوصية باستمرارية شهادة الأيزو 9001 / 2015 للمرة الثانية، يؤكد تميز الجامعة في تطبيق المعايير الدولية للجودة، موضحا أن الجامعة تسير وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الدولة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية والوصول لمعايير الجودة.

 

 

 


اخبار القليوبية

جامعة بنها

نظم الجودة

اخبار جامعة بنها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة