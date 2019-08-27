سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الوزراء يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره السودانى لتهنئته بالمنصب الجديد

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:50 م
رئيس الوزراء يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره السودانى لتهنئته بالمنصب الجديد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء بنظيره السوداني، الدكتور عبد الله الحمدوك .
 
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتورمدبولى، هنأ رئيس وزراء السودان - خلال الاتصال - ، على الثقة الكبيرة التي نالها من أطياف الشعب السوداني، واختياره رئيساً للوزراء في هذه المرحلة المهمة والدقيقة التي يمر بها السودان، معرباً عن تمنيات مصر بأن تكلل جهوده لتشكيل الحكومة السودانية الجديدة في أقرب وقت ممكن بالنجاح.
 
وأكد رئيس الوزراء استعداد مصر لتقديم كافة أوجه المساندة الممكنة للسودان خلال الفترة المقبلة. 
 
كما أعرب رئيس الوزراء عن تعازي مصر قيادة وحكومة وشعباً للشعب السوداني "الشقيق " في ضحايا السيول والفيضانات التي شهدتها مناطق متفرقة من البلاد ، مؤكداً أن مصر لن تتوانى عن تقديم أوجه المساعدة الإنسانية الممكنة للتخفيف من معاناة "الأشقاء" السودانيين في المناطق المتضررة .
 
وأعرب عن تطلعه لاستقبال الدكتور الحمدوك ، في مصر، لبحث مجالات التعاون المشترك بين مصر والسودان، والاتفاق على تفعيل التعاون في مجالات جديدة تعود بالنفع على شعبي البلدين. 
 
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء السوداني عن تقديره للدكتور مصطفى مدبولي على هذه اللفتة، مشيداً بعلاقات الأخوة ووشائج الصداقة التي تربط شعبي مصر والسودان ، مؤكدا تطلعه للعمل خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات التي تخدم التنمية والرخاء في كلا البلدين.‎

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

السودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:30 م

الحكومة: يوم الأحد ليس إجازة رسمية بدلا من السبت بمناسبة رأس السنة الهجرية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:21 م

رئيس الوزراء : رأس السنة الهجرية إجازة بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:11 م

رئيس الوزراء: افتتاح المتحف المصرى الكبير يحضره رؤساء من مختلف دول العالم

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:57 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة