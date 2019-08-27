حملة مكبرة لإزالة التعديات بقنا.. ولجان التقنين تعاين أراضى أملاك الدولة بالأقصر

المحافظات - وائل محمد - أحمد مرعى

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا واللواء مجدى القاضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بنجع سعيد مركز دشنا وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن وبحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية .

وأكد محافظ قنا أن الحملة قامت بتنفيذ إزالة فورية لحالتين تعدى بالمبانى على الأرض الزراعية على مساحة 350 مترا مربعا، وذلك باستخدام عدد من المعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا .

وأشار المحافظ إلى استمرار حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية بكافة قرى ومدن المحافظة موجهًا المسئولين بعدم السماح بعودة التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقًا للقانون .

وفى الأقصر ، واصلت لجان تقنين أراضى الدولة بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، أعمالها فى الجولات التفقدية لفحص طلبات تقنين أراضى وأملاك الدولة للقيام بمعاينة الأراضى والمبانى السكنية المقدم على طلبات لتقنينها من قبل المواطنين، حيث يتم فحص كل موقع تم تقديم طلبات فى مجالس المدن وديوان المحافظة لتقنينها للوقوف على الحالة الكاملة للمنطقة الواقع عليها التعدى لوضع القيمة السعرية المناسبة للمواطن والحكومة فى الحصول على حقوقها.

وفى مدينة الطود واصلت لجنة معاينة تقنين أراضى أملاك الدولة بمركز الطود أعمالها، برئاسة العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، حيث عاينت اللجنة 10 مواقع ما بين زراعة ومساكن على الطبيعة، وذلك لإتمام إجراءات التقنين للمواطنين الذين يرغبون فى تقنين أوضاعهم على أراضى أملاك الدولة.

يذكر أن محافظة الأقصر تضم عدد من اللجان الخاصة بالتقنين بالمحافظة، وهى لجنة رقم 5 لسنة 2018 وهى لجنة البت الرئيسية، واللجنة رقم 6 لسنة 2018 وهى لجنة تلقى الطلبات، واللجنة رقم 7 وهى لجنة الإدخال والمنظومة، واللجنة رقم 8 لسنة 2018 وهى لجنة الفحص، واللجنة رقم 9 لسنة 2018 وهى لجنة المعاينة – لجنة رقم 10 وهى لجنة التثمين والتسعير.

وعلى جانب آخر، واصل رجال التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، من حملاتهم المكثفة لتشديد الرقابة على المخابز والأسواق، لضمان جودة أسعار السلع والمنتج والصلاحية، حيث خرجت الحملة بمدينة الطود بتوجيهات من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأسفرت تلك الحملة عن تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر واحد لمنتج إنين باكت خميرة وزن 450 جرام وحلوى شيكولاته منتهية الصلاحية، حيث شارك فى الحملة لجنة مكونة من إدارة ومكتب تموين الطود، برئاسة على محمد محمود القاضى مدير إلادارة، وبعضوية كلا من عصام حسن القاضى مفتش مكتب التموين، وعبد الحميد جلالين عضو تفتيش مالى وإدارى بمدينة الطود، ومحمود عبد العاطى مفتش أغذية بالإدارة الصحية بالطود، وآية سيد باحثة بمكتب الصحة والسلامة المهنية.

وتم تحرير تلك المحاضر خلال المرور على المحلات التجارية والغذائية والمخابز بمدينة الطود، وذلك لمحاربه غلاء الأسعار وجشع التجار ومصادر المنتجات منتهية الصلاحية، حيث أكد على محمد محمود القاضى مدير إدارة تموين الطود، أنه جارى العرض على النيابة العامة للتحقيق بالمخالفات.



لجان التقنين تواصل معاينة الأراضي والمساكن من أملاك الدولة شرقي محافظة الأقصر



لجان التقنين تواصل معاينة الأراضي والمساكن من أملاك الدولة شرقي محافظة الأقصر



لجان التقنين تواصل معاينة الأراضي والمساكن من أملاك الدولة شرقي محافظة الأقصر



محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الاراضى